Берлин, , 08:48 — REGNUM Европейские страны должны всерьёз подумать о новой реальности, в которой США перестанут стремиться лидировать в мире, как они делали до того. Об этом 27 июня заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ряду европейских газет, включая издание The Guardian.

По словам Меркель, нынешние поколения выросли с пониманием того, что США хотят быть мировой лидирующей державой.

«Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — заявила немецкий канцлер.

Также он отметила, что войска США в Германии ведут защиту не только европейских стран, но также и американских интересов, и отметила, что ФРГ будет наращивать свой военный потенциал.

Кроме этого, Меркель уточнила, что есть «веские причины» для сохранения приверженности страны к НАТО и «общему ядерному зонтику».

«Но, конечно, Европа должна нести большее бремя (военных расходов. — ред.), чем во время холодной войны», — также указала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить американский военный контингент в Германии с 34,5 до 25 тысяч, так как Берлин не внес вовремя свои платежи в НАТО. Кроме этого, американский лидер отметил, что он не понимает, почему его страна должна тратить деньги на защиту ФРГ, если там покупают российский газ.