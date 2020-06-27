Каир, , 08:25 — REGNUM Выработкой общего решения по эфиопской плотине «Возрождение» займется технический комитет, который договорились создать Эфиопия, Египет и Судан, 26 сообщает агентство Reuters.

В данную структуру войдут эксперты и юристы из Судана, Эфиопии, Египта и ряда стран Африканского союза: ЮАР, Кении, Мали и Демократической Республики Конго, а также представители международных организаций, наблюдающие за процессом переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация внимательно следит за кризисной ситуацией вокруг строительства плотины для эфиопской гидроэлектростанции «Возрождение».

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