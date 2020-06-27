Киев, , 08:18 — REGNUM Венгрия готова направить на помощь Украине, западные области которой пострадали от паводка, солдат многонационального технического батальона ТИСА, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Об этом 26 июня министр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы предложили свою помощь нашим соседям для успешной защиты и восстановления. Венгерские солдаты Многонационального технического батальона ТИСА, который специализируется на выполнении задач после стихийных бедствий, готовы отправиться в указанное место, если этого потребуют украинские власти», — написал Сийярто.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба откликнулся на предложение своего венгерского коллеги, выразив слова благодарности. По словам Кулебы, «именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи». По словам Кулебы, также ведется работа с другими странами и НАТО для помощи другим украинским регионам, пострадавшим от стихийного бедствия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль посоветовал жителям Западной Украины, живущим в регионах с высоким риском наводнений, страховать свое жилье.