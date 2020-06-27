Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Организацией убийств военнослужащих из антитеррористической коалиции в Афганистане, в том числе американских солдат, якобы занималось подразделение военной разведки РФ. Такую публикацию выпустило издание The New York Times со ссылкой на свои источники в разведке США.

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня спецпредставитель США по контролю над вооружениями обвинил РФ в том, что она разработала план по разобщению НАТО.

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