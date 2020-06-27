Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Рабочая группа для борьбы с «антиправительственными экстремистами», будет создана в США под контролем американского генпрокурора Уильяма Барра, 26 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на соответствующий документ.

Барр считает, что в ходе вспыхнувших в конце мая протестов в США действовали группы лиц, которые провоцировали беспорядки, нападали на полицейских и других представителей властей, а также угрожали мирным гражданам.

В указанную группу войдут представители ФБР и отделений федеральной прокуратуры, а возглавят ее прокуроры США Крейг Карпенито и Эрин Нили Кокс.

Новая структура будет собирать данные об «экстремистах», передавать собранную информацию в местные правоохранительные органы, а также обучать и содействовать местным властям в борьбе с правонарушителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон об ужесточении уголовного наказания для вандалов, покушающихся на исторические памятники США.

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