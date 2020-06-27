Екатеринбург, , 06:54 — REGNUM В Екатеринбурге первый вице-мэр Александр Ковальчик уже не находится в поле зрения силовиков. Уголовное преследование в отношении него прекращено, пишут местные СМИ со ссылками на свои источники.

По данным ЕАН, его подозревали в злоупотреблении полномочиями. Сам Ковальчик пояснил журналистам, что пока не в курсе решений о прекращении уголовного преследования.

Как сообщало ИА REGNUM, новости о новом уголовном преследовании вице-мэра появились осенью 2019 года. А силовики провели у него на рабочем месте обыск.

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