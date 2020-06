Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Публикации американского издания The New York Times, в которых представлена лживая информация о России по Афганистану, спровоцировали прямые угрозы в адрес российских дипломатов, сообщается на странице посольства РФ в Вашингтоне.

Речь идет о статьях газеты, в которых утверждается, что Россия якобы причастна к организации убийств американских военнослужащих в Афганистане. По сведениям дипмиссии, угрозы жизни поступают сотрудникам России в Вашингтоне и Лондоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае газеты The New York Times и Financial Times опубликовали материалы, в которых утверждалось, что «реальная» смертность от заболевания COVID-19 в России будто бы на 70% выше, чем представлено официальной статистике.

