Тегеран, , 08:53 — REGNUM 26 июня посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане высоко оценил и поддержал недавнее заявление премьер-министра страны Имрана Хана о необходимости укрепления единства в мусульманском мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский посол Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своем твиттере на языке урду заявил: «Мы ценим и поддерживаем заявления премьер-министра Имрана Хана относительно интересов и единства мусульман».

Ранее, выступая в Национальном собрании, премьер-министр Хан заявил, что усилия его страны по прекращению напряженности в регионе будут продолжаться, но есть некоторые страны, которые выступают против налаживания отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Премьер-министр отметил, что Пакистан делает все возможное для улучшения отношений между этими двумя странами.

Он подчеркнул, что Пакистан станет страной, которая объединит всю мусульманскую общину.