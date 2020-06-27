Тегеран, , 09:15 — REGNUM 26 июня посол Ирана в России и заместитель министра иностранных дел России в телефонном разговоре обсудили урегулирование сирийского кризиса и оказание гуманитарной помощи сирийскому народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

МИД России сообщил, что Казем Джалали и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудили развитие событий в Сирии. В ходе телефонного разговора основное внимание было уделено содействию политическому урегулированию сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности и гуманитарной помощи сирийскому народу.

Обе стороны подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи Сирии без учета каких-либо политических соображений. Посол Ирана и заместитель министра иностранных дел России также обсудили некоторые вопросы развития двусторонних отношений, а также региональные и международные проблемы.