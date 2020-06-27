Тегеран, , 11:48 — REGNUM 26 июня постоянный представитель Ирана при ООН отверг положения резолюции США, предлагающей продлить эмбарго Ирана на поставки оружия в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, назвав принятие данной резолюции разрушительной ошибкой для Совета Безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Маджид Тахт-Раванчи выступил с речью на пресс-конференции, которая была посвящена заявлениям американских властей об их участии в резолюции 2231 и возможности использования механизма snapback для восстановления соответствующих санкций.

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций отметил, что Иран, как и многие другие страны, считает, что Соединенные Штаты не имеют законного права использовать механизм snapback. «Положения проекта резолюции Соединенных Штатов о продлении эмбарго на поставки оружия противоречат резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и должны быть отклонены», — заявил Тахт-Раванчи.

«СБ ООН должен осознавать, что он нарушает таким образом принятую ранее резолюцию», — сказал он, отметив, что нарушение Советом Безопасности резолюции было бы разрушительной ошибкой

Ранее госсекретарь Майк Помпео, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт и специальный представитель США по Ирану Брайан Хук выступили на различных пресс-конференциях и дипломатических встречах с риторикой о том, что эмбарго на поставки оружия в Иран должно быть продлено.