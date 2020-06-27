Тегеран, , 11:49 — REGNUM 26 июня постоянный представитель Ирана при базирующихся в Вене международных организациях Казем Гарибабади выразил глубокую озабоченность в связи с недавними мерами США и Франции, которые нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Выступая в австрийской столице на 54-й сессии подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), Гарибабади подтвердил давнюю и принципиальную позицию Исламской Республики Иран о необходимости полной ликвидации ядерного оружия, заявив, что, к сожалению, по прошествии более двух десятилетий с момента ратификации договора реализация его главной цели (прекращения разработки ядерного оружия) стало все более недостижимой.

Он выразил сожаление в связи с тем, что международное сообщество недавно стало свидетелем деструктивного подхода некоторых ядерных государств к договорам о ядерном разоружении и нераспространении, сообщив, что модернизация и испытания ядерного оружия угрожают ДНЯО как краеугольному камню режима ядерного разоружения и нераспространения, а также международному миру и безопасности.

Он также отметил, что недавнее испытание французской ракеты, способной нести несколько ядерных боеголовок, а также ядерные испытательные взрывы, предложенные США, являются грубым нарушением международных договоров о нераспространении ядерного оружия.