Тегеран, , 11:54 — REGNUM 25 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в ответ на ежегодный доклад США о терроризме, что иранцы являются жертвами терроризма и в то же время героями борьбы с террористами, которых поддерживают американские власти. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 июня.

«Исламская Республика Иран решительно осуждает ежегодный доклад США о терроризме из-за его очевидной игры обвинений, явной нечестности и двойных стандартов в борьбе с терроризмом», — отметил Мусави.

Далее он сообщил: «США как крупнейший спонсор государственного терроризма и главный сторонник сионистского агрессивного и оккупационного режима не в состоянии утверждать, что они борются с терроризмом».

Подчеркнув, что история последних десятилетий ясно показывает, что США сыграли определенную роль в создании некоторых террористических группировок и даже поддерживали их, Мусави отметил, что во время предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп также открыто признал, что предыдущие правительства США участвовали в формировании различных террористических организаций.

Официальный представитель далее заявил, что Иран, как самая большая жертва террористических актов, совершенных при прямой и косвенной поддержке правительства США, всегда находилась на передовой в борьбе с терроризмом на глобальном и региональном уровнях.