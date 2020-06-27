Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Верховный суд США отклонил запрос Демпартии на проведение голосования по почте в американском штате Техас, сообщает газета The Washington Post.

Сообщается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства демократов, которые настаивали на возможность проводить удаленное голосование среди всех жителей региона в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время голосовать по почте в Техасе могут лишь граждане возрастом старше 65 лет.

Отметим, что президент США Дональд Трамп неоднократно выступал против проведения выборов по почте. По его мнению, это приведет к большому количеству фальсификаций и подтасовок результатов.