Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Обращение к американским властям отменить визовые ограничения против китайских чиновников, которые были введены США из-за закона о нацбезопасности в Гонконге, сделало посольство Китая в Вашингтоне, 26 июня сообщается на сайте дипмиссии.

Дипломаты из КНР считают данный шаг США неверным решением. Кроме того, они требуют от американской стороны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава американского госдепартамента Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения против чиновников компартии Китая из-за действий Пекина в отношении Гонконга.

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