Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Руководство компании Coca-Cola приняло решение на 30 дней приостановить размещение рекламы в социальных сетях в связи с обвинениями их в потворствовании расизму. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба компании.

«Расизму нет места в мире и нет места в социальных сетях. Компания Coca-Cola приостановит размещение платной рекламы во всех социальных сетях по всему миру не менее чем на 30 дней», — заявил глава компании Джеймс Куинси. По его словам, за это время компания проведёт оценку собственной рекламной политики, чтобы понять, нуждается ли она в изменениях.

«Мы также ожидаем большей подотчётности и прозрачности со стороны социальных сетей — партнёров компании», — подчеркнул он.

Ранее о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях объявили ряд компаний, поддержанных влиятельными правозащитными организациями США.

Как сообщало ИА REGNUM, глава корпорации Facebook Марк Цукерберг заявил, что администрация Facebook не намерена в дальнейшем делать какие-либо исключения из правил социальной сети для сообщений любых политических деятелей.

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