Варшава, , 05:08 — REGNUM В Польше 27 июня наступил «режим тишины» перед очередными президентскими выборами, которые пройдут в воскресенье 28 июня, и во время которого запрещены любые формы прямой или косвенной агитации за кандидатов.

Под законодательный запрет, действующий до закрытия избирательных участков вечером 28 июня, попадает также проведение социологических опросов, публикацию рейтингов кандидатов и обсуждение их политических программ.

По информации государственной избирательной комиссии (ГИК), за нарушение «режима тишины» предусмотрены очень крупные штрафы, достигающие одного млн злотых.

«Если в период предвыборный тишины публикуется опрос — это уже преступление, и наказание может достигать суммы одного млн злотых (около $300 тыс.)», — глава ГИК Сильвестр Марчиняк во время пресс-конференции 26 июня.

Напомним, за пост президента Польши борются 11 кандидатов, в том числе баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении на всей территории страны состояния чрезвычайной ситуации второй степени, так называемого Браво-CRP, для противодействия киберугрозам в период проведения президентских выборов.

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