Бишкек, , 02:56 — REGNUM Киргизстанские СМИ и журналисты обратились к руководству госкомитета нацбезопасности Киргизии с заявлением, в котором потребовали привлечь к уголовной ответственности спикера и депутатов республиканского парламента за незаконное принятие закона о манипулировании информацией, пишет «Kaktus.media».

Они отмечают, что фактически на проходившем накануне, 25 июня, парламентском заседании присутствовали лишь 30 из 120 депутатов, некоторые из которых голосовали за своих отсутствующих коллег, делая это не скрываясь. А спикер Дастанбек Джумабеков, видевший это, не предпринял попыток их остановить.

Таким образом, народные избранники нарушили регламент парламента, гласящий, что депутат должен голосовать лично и не имеет права передавать право голоса другому депутату.

«Тем самым в действиях парламентариев усматриваются признаки злостного и умышленного использования должностных полномочий, причинившие значительный вред правам и свободам граждан, а также интересам отсутствовавших депутатов, волеизъявление которых было подменено», — подчеркивают авторы петиции.

Представители медиа-сообщества считают, что спецслужбы Киргизии должны возбудить против этих депутатов и спикера уголовное дело по части 4 статьи 320 Уголовного кодекса, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет и 6 месяцев до 10 лет — за злоупотребление должностным положением вопреки интересам службы и причинившем значительный вред.

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