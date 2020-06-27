Берлин, , 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе и из-за способности Москва влиять на ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом она заявила в интервью ряду европейских газет, фрагменты из которого 26 июня опубликовала британская The Guardian.

Канцлер Германии назвала в интервью образцом поведения России «гибридную войну и методы дестабилизации», но при этом заявила, что для продолжения конструктивного диалога с ней «есть веские причины».

«В таких странах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству», — сказала Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Сергей Черняховский 26 июня заявил, что в ответ на попытки США сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2» Германия может ввести те или иные торговые пошлины на американские товары.

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