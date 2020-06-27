Кишинёв, , 02:07 — REGNUM Президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский встретятся в конце июля — начале августа. Как сообщил Додон, стороны обсудят на высшем уровне весь комплекс актуальных вопросов, передает ИА REGNUM.

«У нас есть диалог, возникающие проблемы мы решаем. В период пандемии коронавируса приднестровская стороны установила в Зоне безопасности ряд контрольно-пропускных пунктов, что создало сложности свободе передвижения граждан. В последние десять дней эти вопросы начали решаться. Мы надеемся, что все КПП, которые были установлены без согласования, будут сняты», — сказал Додон.

В пресс-службе Красносельского в свою очередь подтвердили информацию о запланированной встрече руководства Приднестровья и Молдавии. Место проведения и точная дата будут анонсированы позднее, а разговор на высшем уровне «будет посвящен актуальным вопросам молдавско-приднестровских отношений».

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2». При этом молдавские власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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