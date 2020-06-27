Тегеран, , 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом 26 июня организация сообщает на своей официальной странице в Twitter.

«Иран сообщил сегодня на заседании Совета ICAO, что чёрные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля… при обеспечении представителей всех заинтересованных стран», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции заявило, что расшифровка чёрных ящиков с разбившегося под Тегераном в январе 2020 года украинского лайнера Boeing 737 начнётся 20 июля.

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