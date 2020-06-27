Кишинёв, , 01:34 — REGNUM Молдавия не признаёт и не собирается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, вернувшийся из Москвы, где он присутствовал на Параде Победы наряду с президентами Абхазии и Южной Осетии, передает ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, как он чувствовал себя рядом с «сепаратистскими лидерами», Додон сказал: «Принимающая сторона решала, кого и как приглашать на Парад Победы. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то Молдавия не признавала и не признает независимость этих регионов».

Президент Молдавии добавил, что участие в Параде Победы 75 молдавских военнослужащих — это предмет гордости для страны и ее граждан. Он также заявил, что в ходе визита в Москву, ему удалось решить целый ряд вопросов «в интересах абсолютного большинства граждан страны».