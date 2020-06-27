Москва, , 01:21 — REGNUM Пустая вера президента Украины Владимира Зеленского в «возвращение» Крыма в сочетании с его бездействием уже привела к потере Донбасса, написал 26 июня председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Донбасс вот уже шесть лет живет собственной жизнью. Тот случай, когда демагогия заменяет политику. А политикой заняться некому», — написал сенатор.

Накануне, напомним, Зеленский посетил Херсонскую область, граничащую с Крымом. Во время визита ему подарили флаг крымско-татарского народа, а в ответ украинский президент в очередной раз пообещал «вернуть» Крым в состав Украины.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве. Украинские власти игнорируют мнение жителей Крыма и продолжают рассказывать о «возврате» территории.

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