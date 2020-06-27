Иерусалим, , 01:18 — REGNUM Вооружённые силы Израиля в ночь на 27 июня нанесли авиаудары по объектам палестинского движения ХАМАС. О военном ответе на обстрел территории государства двумя ракетами, запущенными из сектора Газа, пресс-служба армии Израиля сообщает на своей странице в Twitter.

«В ответ на две ракеты, выпущенные по Израилю, наши истребители поразили в Газе цех по производству ракет ХАМАС и завод по производству оружие», — говорится в сообщении. Военные подчёркивают, что считают ХАМАС ответственным за все террористические акты, которые исходят из Газы.

Как сообщало ИА REGNUM, палестинские радикалы, действующие в секторе Газа, 26 июня обстреляли израильскую территорию двумя ракетами, из которых одна взорвалась в пустынной местности. Ранее сообщалось о срабатывании сирен предупреждения об обстреле в южной части Израиля.

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