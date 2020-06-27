Москва, , 01:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин отметил необходимость выполнения Украиной своих обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила 26 июня пресс-служба Кремля.

«По внутриукраинскому конфликту высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации ключевых положений Минских договорённостей 2015 года, а также решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», в том числе 9 декабря 2019 года в Париже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора президент России акцентировал внимание своего французского коллеги на безальтернативности налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Ранее, напомним, полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сообщал, что в Киеве трактуют Минские соглашения как рекомендацию, а потому игнорируют обязательства по их исполнению.

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