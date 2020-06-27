Москва, , 00:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и высших учебных заведений с выпускным днём, сообщала 27 июня пресс-служба Кремля.

В своём видеообращении президент отметил важность сегодняшнего вечера и назвал выпускников «замечательным поколением».

«И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого. Найдёте не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь», — сказал Путин.

Он отметил также, что конец 2019/2020 учебного года выдался для выпускников сложным в связи с эпидемиологической ситуацией в России и вынужденными каникулами.

«Но в итоге, и это главное, вы, ваши преподаватели, ваши близкие сработали как единая команда, вместе сделали всё, для того чтобы учёба, подготовка к экзаменам, к защите диплома, несмотря ни на что, не прерывались», — сказал президент.

Он пожелал выпускникам никогда не переставать мечтать и строить смелые планы, двигаться к своей цели, какой бы фантастической поначалу она ни казалась.

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