Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Египет получит от Международного валютного фонда (МВФ) $5,2 млрд в виде годового займа на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Об этом решении исполнительного совета МВФ 26 июня сообщает пресс-службы фонда.

«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Египту $5,2 млрд сроком на 12 месяцев в рамках кредитного механизма стенд-бай. Это поможет Египту справиться с вызовами в связи с пандемией COVID-19 путём обеспечения потребностей платёжного баланса и финансирования бюджетного дефицита», — говорится в документе.

По заявлению МВФ, данная программа поможет властям страны сохранить достигнутые за последние четыре года достижения, покрыть расходы, накопившиеся в области здравоохранения и социальной сферы, обеспечить защиту наиболее уязвимых групп населения, а также «продвинуть ряд ключевых реформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте было выявлено 61 130 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а от осложнений при COVID-19 скончались 2 533 человека. Кроме того, 16 338 ранее заразившихся выздоровели и выписаны из больниц.

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