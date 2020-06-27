Рига, , 00:08 — REGNUM В интервью агентству ЛЕТА министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о важности присутствия военных США в Европе. Это прозвучало на фоне озвученных намерений президента США Дональда Трампа перевести часть американского военного контингента дислоцированного в Германии в Польшу.

«Важно, чтобы присутствие США в Европе сохранялось. Думаю, военным США нужно быть и в Германии, и в Польше, но мне бы не хотелось спекулировать, в какой стране им лучше находиться» — сказал Ринкевич.

Латвийский министр отметил, что речь не идёт о сокращение численности военного контингента США.