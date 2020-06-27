Рига, , 00:06 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш дал поручения всем членам кабинета до 1 октября подать предложения и план необходимых действий по изменению систему госуправления в связи со вступившим в действие новым законом об административно-территориальной реформе, пишет портал lsm.lv.

Сокращение числа муниципалитетов со 119 до 42 существенно меняет систему управления в стране, создает новые административные центры взамен упразднённых. После обобщения предложений ведомств, Кабмин создаст единый план действий по имплементации реформы в систему госуправления.