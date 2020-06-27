Калининград, , 00:23 — REGNUM В Калининграде 26 июня состоялось вручение Балтийскому флоту знамени нового образца. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Боевое знамя командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову на церемонии в штабе Балтфлота вручил начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон.

«Сегодня вам вручается самое дорогое, что есть в воинской части, это Боевое знамя, олицетворяющее её честь, доблесть, славу и боевые традиции», — сказал Завизьон, передавая знамя морякам. По его словам, Боевое знамя нового образца вручается старейшему из всех флотов — Балтийскому — первому.

Завизьон зачитал присутствующим Грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина и поздравил личный состав флота с важным событием.

Перед церемонией торжественного вручения, в соответствии с традицией, в фойе штаба Балтийского флота состоялся ритуал крепления полотнища знамени к древку. Чести сделать это удостоились лучшие моряки Балтфлота.

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