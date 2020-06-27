Рига, , 00:05 — REGNUM Пресс-служба Министерства обороны сообщила о больших военно-воздушных учениях ВВС НАТО Ramstein Alloy в период с 28 июня по 1 июля в воздушном пространстве Латвии.

В ходе учений, говорится в сообщении, будут отработаны элементы управления и контроля разных подразделений союзнических сил, а также усовершенствована практика патрулирования воздушного пространства.

В учениях примут участие более 20 истребителей и самолётов сопровождения из пяти стран НАТО и Финляндии, под управлением объединённого Центра ВВС НАТО в Германии, а также во взаимосвязи с центрами воздушного контроля и предупреждения в Лиелварде и Таллине. В учениях примет участие боевой самолёт предупреждения и контроля НАТО AWACS.

Национальные вооружённые силы просят жителей с пониманием отнестись к шумовым хлопкам, возникающим в момент преодоления военными самолётами скорости звука.