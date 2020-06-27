Москва, 27 июня 2020, 00:00 — REGNUM Филолог и ректор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Маргарита Русецкая опровергла наличие ошибки в формулировке вопроса в бюллетене для голосования по поправкам к Конституции. Соответствующее заявление она сделала журналистам 26 июня.
Напомним, что в СМИ и интернете появилось мнение о том, что формулировка вопроса, вынесенного на всенародное голосование? якобы является некорректной. В бюллетене вопрос звучит так:
«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?»
Однако некоторые стали заявлять, что некорректно в данном предложении писать «в Конституцию», надо писать «в Конституции». Другие же вообще считают, что вопрос нужно было сформулировать так:
«Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?»
Русецкая заявила, что вопрос, содержащийся в бюллетенях? сформулирован корректно. Допущенное сокращение не меняет сути вопроса.
С точки зрения лингвистики такое сокращение не является критичным. Смысл фразы не искажается.