Москва, , 00:00 — REGNUM Филолог и ректор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Маргарита Русецкая опровергла наличие ошибки в формулировке вопроса в бюллетене для голосования по поправкам к Конституции. Соответствующее заявление она сделала журналистам 26 июня.

Напомним, что в СМИ и интернете появилось мнение о том, что формулировка вопроса, вынесенного на всенародное голосование? якобы является некорректной. В бюллетене вопрос звучит так:

«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?»

Однако некоторые стали заявлять, что некорректно в данном предложении писать «в Конституцию», надо писать «в Конституции». Другие же вообще считают, что вопрос нужно было сформулировать так:

«Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?»

Русецкая заявила, что вопрос, содержащийся в бюллетенях? сформулирован корректно. Допущенное сокращение не меняет сути вопроса.

«В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» всё написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу», — рассказала она.

С точки зрения лингвистики такое сокращение не является критичным. Смысл фразы не искажается.

«Поэтому предлагаю не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле. Если он прозрачен, то и беспокоиться не о чем. Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее», — добавила Русецкая в интервью «Известиям».