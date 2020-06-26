Кишинёв, , 23:40 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что «никому не позволит запрещать советскую символику». Так он прокомментировал инициативу депутатов собственной Партии социалистов, внесших в парламенте законопроект о запрете серпа и молота наряду с нацистской символикой, передает ИА REGNUM.

Додон вслед за депутатами, вскоре отозвавшими свой проект из парламента, заявил, что произошла ошибка. По его словам, законопроект депутатам передала некая общественная организация, а те подписали не глядя.

Президент сообщил, что уже обсудил этот инцидент с депутатами, призвав их в следующий раз «внимательно читать все инициативы», которые она подписывают.

Додон добавил, что сам по себе закон, предусматривающий наказание за пропаганду фашизма, расизма, ксенофобии и отрицание Холокоста, крайне необходим Молдавии, но пункт о запрете коммунистической символики из него исключат.

Напомним, депутаты пропрезидентской Партии социалистов Молдавии 24 июня внесли в парламент страны законодательную инициативу о запрете на распространение или публичное использование фашистской и «тоталитарной коммунистической» символики — в частности, «серпа и молота и любого носителя с такой символикой».

Таким образом, проектом предлагалось запретить использование и демонстрацию, например, Знамени Победы. Также знак серпа и молота есть на государственном флаге Приднестровской Молдавской Республики и в символике Партии коммунистов Молдавии.

Проект обсуждался на заседании юридической комиссии парламента и был рекомендован к принятию в первом чтении. После появления негативных реакций на этот счет социалисты заявили, что произошла ошибка, они отозвали проект на доработку и добавили, что они категорически против запрета серпа и молота.

Интересно, что скандал случился в то время, как Додон находился на параде Победы в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.

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