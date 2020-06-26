* талибов — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 22:46 — REGNUM Восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты и ещё несколько ранены в афганской провинции Балх, сообщает 26 июня Синьхуа.

Группу исламистов уничтожили ВВС Афганистана. По словам Мохаммада Ханифа Резая, представителя ВС Афганистана в Балхе, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали нападение на один из районов провинции.

Исламисты намеревались напасть на КПП в районе Давлатабада, но их планам не суждено было осуществиться. Сами представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали этот инцидент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на КПП в афганской провинции Тахар.

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