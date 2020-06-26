Талукан, Афганистан, , 22:34 — REGNUM Четыре афганских полицейских погибли в ходе перестрелки с боевиками на окраине города Талукана (провинция Тахар, Афганистан) утром 26 июня, сообщает Синьхуа.

Кроме того, ещё восемь правоохранителей были ранены. Перестрелка длилась два часа.

По словам Мохаммада Джавада Хаджари, официального представителя правительства Тахара, на афганских полицейских напали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Инцидент произошёл в районе Чакло: исламисты атаковали полицейский КПП. В результате ответного обстрела были убиты трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ещё пять из них получили ранения.

Сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не оценили случившееся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня в районе Мардиян (провинция Джаузджан, Афганистан) погибли в результате взрыва шесть гражданских лиц.

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