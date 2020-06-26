Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Положительно оценила Палата представителей США инициативу наделить американскую столицу статусом штата. Голосование по этому вопросу состоялось в нижней палате Конгресса сегодня, 26 июня.

За наделение Вашингтона (столицы США) статусом отдельного штата проголосовали 232 депутата нижней палаты, 180 высказались против.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июня, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси анонсировала готовящееся голосование в Конгрессе по вышеуказанной теме.

Если это решение, которое одобрила нижняя палата, примет и верхняя (где большинство составляют республиканцы), а затем президент страны, в США появится 51-й штат. Инициировали законопроект демократы.

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