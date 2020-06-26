Москва, , 22:00 — REGNUM Российский истребитель Су-30 осуществил перехват сразу нескольких самолетов-разведчиков США над акваторией Черного моря, сообщает 26 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Экипаж российского истребителя морской авиации Черноморского флота идентифицировал воздушные цели как патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

Истребитель был поднят в воздух для перехвата самолётов-шпионов США. После перехвата американские самолёты изменили курс и ушли в сторону от государственной границы России.

«26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — сообщает российское военное ведомство.

«Полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны России.

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