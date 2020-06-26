Исламабад, , 21:56 — REGNUM Протест против действий Индии в спорной области Кашмир выразил Пакистан, сообщили 26 июня в пресс-службе пакистанского МИД.

Исламабад заявляет, что индийские военные нарушили соглашение о перемирии на линии контроля в Кашмире.

В связи с этим в МИД страны был вызван высокопоставленный индийский дипломат, которому пакистанская сторона выразила «решительный протест».

«В результате стрельбы 25 июня тяжёлые ранения получил один мирный житель», — говорится в сообщении МИД Пакистана.

Отмечается, что, по данным Исламабада, индийская сторона нарушила с начала года 1487 раз режим перемирия. Это является пренебрежением условиями соглашения о прекращении огня от 2003 г., заявляют в МИД Пакистана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемая линия контроля — это граница, разделившая Кашмир на две части, одна из которых контролируется Индией, другая — Пакистаном.

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