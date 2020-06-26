Анкара, , 21:46 — REGNUM Террористы сирийского крыла РПК — YPG (курдские вооруженные формирования) получили финансовую помощь от США в размере $21 млн наличными, сообщает 26 июня турецкое издание Anadolu Agency.

По утверждению издания, деньги были переданы незаконным вооруженным формированиям 18 июня, через день после введения Вашингтоном санкций против сирийского лидера Башара Асада, сирийских чиновников и лиц, причастных к «военным преступлениям».

Anadolu Agency уточняет, что благодаря такому финансовому вливанию, зарплата боевиков была повышена на 150%.

«Финансовая помощь» американской стороны не является единовременным шагом и власти США пообещали главарям YPG/PKK «при необходимости» передавать дополнительные средства», — сообщает издание.

В госдепе США уклонились от ответа на запрос сотрудников издания по этой тематике, заявив, что госдеп не занимается оказанием финансовой помощи каким-либо организациям в Сирии.

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