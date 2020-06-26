Брюссель, , 21:35 — REGNUM Расходы стран НАТО на оборону должны быть увеличены — такую позицию высказали США союзникам по военному блоку, сообщает 26 Anadolu.

Соответствующее заявление сделал американский министр обороны Марк Эспер на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Эспер «США продолжают настаивать на том, чтобы союзники выполняли обязательства по оборонным расходам».

Как сообщало ИА REGNUM, Эспер в ходе встречи в главой НАТО сегодня, 26 июня, заявил, что Россия «плохо себя ведёт».

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