Триполи, , 21:33 — REGNUM Год назад произошел перелом в гражданской войне в Ливии, заявил заместитель военного министра так называемого Правительства национального согласия, которого 26 июня цитирует турецкое издание Anadolu Agency.

По словам Селахеттина Абдуллы ан-Немруша, «началом конца» Халифы Хафтара стало «освобождение» города Гирьян, расположенного к югу от Триполи.

«Освобождение Гирьяна стало началом конца и военным поражением для Хафтара. Это еще раз показало истинное лицо государств, которые поддерживали Хафтара. Они поняли, что проиграли, ставя на военного преступника», — цитирует газета слова Немруша.

Напомним, город Гирьян перешел под контроль отрядов Правительства национального согласия 26 июня 2019 года. Масштабное отступление войск Халифы Хафтара с окраин Триполи началось почти через год, в конце весны 2020 года после прямого военного вмешательства Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война. Ливийское государство было уничтожено при прямом вмешательстве стран НАТО.

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