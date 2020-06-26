Минск, , 21:19 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не располагает фактами иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии, однако уверен, что такие факты есть у Александра Лукашенко. Об этом глава МИД Белоруссии заявил сегодня, 26 июня после мероприятия, организованного МИД и посвященного 75-летию со дня подписания Устава ООН.

Комментируя заявление Лукашенко об иностранном вмешательстве во внутренние дела Белоруссии во время президентской кампании, Макей заявил: «Если президент сказал, значит, он владеет соответствующей информацией. Та информация, которой располагает министерство, тоже позволяет в определенной мере судить о том, что некоторые вещи не могут возникнуть спонтанно, а они организованы. В частности, огромное количество этих фейков, которые служат основанием для выхода на улицы и тому подобное. Знаете, ведь некоторые ваши коллеги из независимых СМИ, телеграм-каналов неофициально так стыдливо нам говорят, что «нам предлагают определенные суммы, чтобы мы разместили информацию соответствующего содержания о соответствующих персонах».

Читайте подробности: Лукашенко обвинил Бабича и «Незыгаря» во вмешательстве в белорусские выборы

Министр не смог назвать тех, кто предлагал деньги, посоветовав: «Можете обратиться к пресс-секретарю, если он сочтет нужным, он может вам рассказать. За размещение в постах в Facebook и других местах».

Кто предлагает деньги и в пределах Белоруссии или из-за рубежа, Макей не знает. Портал tut. by опубликовал ответ Макея на эти вопросы: »Может быть за пределами страны, может быть, на территории Белоруссии, но такие вещи существуют, они есть».

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

Возможно, Владимир Макей имел в виду Telegram-канал «Пул первого», который распространяет официоз и продвигается государственными СМИ. По неофициальной информации, канал курирует пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. За свою работу она получает денежное вознаграждение.

Именно в пресс-службу президента предложил обратиться Макей за разъяснениями, что было на уме у Лукашенко, когда тот говорил о первом замминистра экономического развития России Михаиле Бабиче и ТГ-канале «Незыгарь» в контексте президентской кампании в Белоруссии.

В ответ на замечание журналиста об отказе президентской пресс-службы общаться с негосударственными изданиями Макей пообещал: «Хорошо, мы тогда уточним и вам передадим».

Также читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия