Москва, , 21:10 — REGNUM Телефонный разговор провёл президент России Владимир Путин с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым по инициативе киргизской стороны. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба главы Российской Федерации.

Уточняется, что лидеры России и Киргизии обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Был подтверждён взаимный настрой на дальнейшее сотрудничество в ряде сфер, в том числе и по борьбе с угрозой распространения коронавируса.

Владимир Путин поблагодарил Жээнбекова за визит в Москву и участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также российский лидер выразил благодарность за участие военнослужащих Киргизии в параде Победы на Красной площади.

Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым в ходе которого была обсуждена программа саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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