Белград, , 21:07 — REGNUM Сербские оппозиционеры через статьи, которые публикуются на портале российского новостного агентства REGNUM, посылают негативные сигналы всем, кто считает, что «пришло время долгосрочно уладить отношения Белграда и Приштины». Такое мнение 26 июня высказал на страницах сербского журнала «НИН» бывший министр обороны Сербии Драган Шутановац в авторской статье «Мягкая сила и железные объятия».

По словам Шутановаца, влиятельные государства, в том числе Россия, используют Сербию в качестве разменной монеты.

Бывший глава оборонного ведомства Сербии считает, что недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград был спланирован так, чтобы повлиять на ход переговоров с Приштиной. По его словам, позиция России по косовскому урегулированию «эволюционировала» от того, что Москва примет любую договоренность, которую достигнут сербские власти и косовские сепаратисты между собой, до того, что «ни о какой договоренности не может быть и речи, если Россия ее не одобрит исходя из своих интересов».

«Президент Путин как верховный судья решит, соответствует ли договоренность российским интересам или нет», — пишет Драган Шутановац.

Далее Шутановац объясняет, какие методы Россия использует на Балканах, чтобы добиться своих целей. Одним из них он считает «мягкую силу», олицетворением которой является организация «Россотрудничество». Тем более Владимир Путин на днях назначил «неоднозначного» журналиста Евгения Примакова на должность её главы, напомнил экс-министр. По его мнению, президент РФ принял это кадровое решение для того, чтобы «усилить давление на сербские власти». Это логично, так как между Примаковым и Вучичем существует не самая лучшая «история отношений», полагает Шутановац.

«Хотя организация «Россотрудничество» официально занимается продвижением положительного имиджа России в мире, популяризацией русского языка и организацией доставки гуманитарной помощи, существуют мнения, что она включена в финансирование демонстраций против властей тех стран, где Россия желает усилить свое влияние. Сигнал более чем очевиден, и не поймет его только тот, кто не следит за глобальной и региональной повесткой дня. Менее продвинутым достаточно прочитать статьи представителей сербской оппозиции, которые публикует российское новостное агентство REGNUM, и которые содержат сигналы всем представителям власти и гражданского общества, думающим о том, что пришло время долгосрочно урегулировать отношения Белграда и Приштины», — пишет Драган Шутановац.

Напомним, что Шутановац с 2008 по 2012 год занимал пост министра обороны Сербии. Из-за реформирования сербской армии по стандартам НАТО в народе за ним закрепилось прозвище «ШуНАТОвац».