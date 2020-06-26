Подгорица, , 20:53 — REGNUM Главный санитарный врач Черногории Бобан Мугоша 26 июня на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке сообщил, что состоялся разговор медиков с представителями Сербской православной церкви, где было достигнуто соглашение о приостановке протестных шествий против закона о свободе вероисповедания.

Днем ранее в стране по решению властей были запрещены церковные и политические собрания из соображений эпидемиологического риска. Меры были встречены оппозицией как политический шаг, для того, чтобы подавить протестную предвыборную активность. Напомним, что парламентские и местные выборы в Черногории назначены на 30 августа 2020 года.

Однако число зараженных коронавирусом в Черногории стремительно растет и выявляются случаи в «чистых районах». В двух муниципалитетах пришлось ввести строгие ограничительные меры.

В Черногории за 26 июня выявили 15 зараженных и число активных случаев составило уже 115 человек.

18 больных COVID-19 госпитализированы, один человек подключен к аппарату ИВЛ.

Больше всего случаев зафиксировано в муниципалитете Рожае на севере страны.