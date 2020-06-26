Брюссель, , 20:51 — REGNUM Российский фактор обсудили в ходе встречи в Брюсселе американский министр обороны Марк Эспер и генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщили 26 июня в пресс-службе Пентагона.

В заявлении американского военного ведомства сказано, что Эспер обсуждал с главой западного военного блока «поведение России в регионе», которое американец оценил как «дестабилизирующее».

Через запятую было сказано о проблеме террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о перемирии в Афганистане. Обсуждали официальные лица и проблему вклада стран в бюджет НАТО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, встречу Эспера со Столтенбергом накануне, 25 июня, анонсировал госсекретарь Штатов Майк Помпео.

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