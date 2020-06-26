Подгорица, , 20:40 — REGNUM Послы стран-членов ЕС в Брюсселе подтвердили решение открыть главу 8 — «Конкуренция» на переговорах о вступлении в ЕС с Черногорией, сообщил корреспондент TVCG в Брюсселе.

Межправительственная конференция ЕС-Черногория, на которой эта глава должна быть официально открыта, состоится во вторник, 30 июня, на уровне послов.

Ранее представители 27 государств-членов в рабочей группе Совета по расширению ЕС позитивно высказались об открытии последней главы переговоров с Черногорией. Решение об открытии переговорной главы было принято при председательстве Хорватии в Совете ЕС, которое 1 июля перейдет к Германии.

Глава 8 «Конкуренция» — одна из самых сложных глав переговоров, которая всегда открывается и закрывается среди последних, согласно официальному сайту Бюро по европейской интеграции.