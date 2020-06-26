Париж, , 20:32 — REGNUM Очень важно прекратить «цикл иностранных вмешательств» в ситуацию в Ливии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном 26 июня Елисейским дворцом.

«По Ливии президент подчеркнул важность прекращения опасного цикла иностранных вмешательств и значимость консолидации усилий для прекращения огня, возобновления переговоров в формате 5+5 и перезапуск политического диалога под эгидой ООН», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из последних громких инцидентов вокруг ситуации в Ливии стал конфликт фрегатов ВМС Франции и Турции, произошедший у ливийского побережья.

При попытке произвести досмотр груза, турецкий фрегат захватил французский корабль системой наведения ракет и продемонстрировал готовность открыть огонь.

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