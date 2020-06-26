Париж, 26 июня 2020, 20:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность реализации плана урегулирования конфликта в Донбассе, принятого на декабрьской встрече «нормандской четверки» в Париже.
Об этом французский президент заявил 26 июня во время видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным.
«В отношении Украины президент республики подчеркнул важность скорейшего возобновления реализации дорожной карты», согласованной в Париже во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года», — указано в тексте коммюнике, опубликованного Елисейским дворцом.
Как сообщало ИА REGNUM, реализация принятого в декабре 2019 года плана полностью саботирована Киевом, под различными предлогами сорвавшего намеченный отвод войск от линии соприкосновения.
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