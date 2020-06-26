Ульяновск, , 20:09 — REGNUM В Ульяновской области планируют создать региональную станцию скорой медицинской помощи, в которую войдут все отделения скорой помощи районных больниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам рабочей поездки в клиническую станцию скорой медпомощи.

Отмечается, что региональную станцию планируется создать «для повышения оперативности, качества оказания услуг» жителям региона и «упорядочить маршрутизацию пациентов».

«Мы должны создать областную станцию скорой медицинской помощи, в которую войдут все отделения скорой помощи районных больниц. Для их обеспечения и руководства должны быть созданы специальные межрайонные центры», — заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В настоящее время в регионе функционируют единая диспетчерская служба и информационная система оказания скорой медицинской помощи. Власти отмечают, что планах — создание межрайонных подстанций скорой помощи на базе Николаевской, Барышской, Вешкаймской, Чердаклинской районных больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и лицам из группы риска, выдают не только бесплатные путёвки в местные санатории, но и организуют экскурсии. Туры проходят еженедельно, всего планируется до сентября провести 22 экскурсии для 500 медицинских работников. Также за счёт средств бюджета дети медработников получат путёвки в организации отдыха, а их родители — в санаторно-курортные комплексы.