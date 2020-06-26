Луганск, , 20:04 — REGNUM Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) украинских карателей «Север» за прошедшую неделю составили восемь военнослужащих, сообщил 26 июня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он уточнил, что в это число входит один погибший и семеро раненых.

Гибель военного произошла из-за опрокидывания 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация».

Кроме того, трое сапёров ВСУ были ранены из-за взрыва самодельной бомбы, которую они пытались установить на беспилотник.

Также двое военных получили множественные ранения при подрыве машины на неизвестном взрывном устройстве.

Ещё двое силовиков были ранены, один из-за взрыва неисправной ракеты противотанкового ракетного комплекса, а второй выстрелил себе в живот во время чистки своего автомата.

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